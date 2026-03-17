Sono state annunciate nuove Megaevoluzioni per i Pokémon, scoperte in anteprima e destinata a influenzare il gioco e il mercato delle carte. L’attenzione non riguarda più solo il lato nostalgico del fenomeno, ma si concentra sulle innovazioni che potrebbero cambiare le dinamiche del settore. La presentazione di “Equilibrio Perfetto” segna un passo importante in questa evoluzione.

C’è un errore che si continua a fare quando si parla di Pokémon: considerarlo ancora un fenomeno nostalgico. È un riflesso quasi automatico, soprattutto in Europa, dove il brand viene spesso associato ai ricordi dell’infanzia di chi negli anni Novanta scopriva per la prima volta Pikachu sul Game Boy o davanti alla televisione. Ma basta osservare con attenzione quello che succede oggi per capire che Pokémon non è sopravvissuto grazie alla nostalgia. Pokémon continua a dominare perché è diventato una delle architetture culturali più sofisticate della pop culture contemporanea. Videogiochi, anime, film, merchandising, tornei competitivi e soprattutto il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, che negli ultimi anni è tornato a essere uno dei mercati più dinamici dell’intrattenimento globale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pokémon, tornano le Megaevoluzioni. Le abbiamo scoperte in anteprima ed ecco perché “Equilibrio Perfetto” può cambiare il gioco e il mercato delle carte

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