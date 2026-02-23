Legalità in volo | targa in aeroporto per 25 anni di impegno

Una targa è stata installata all’aeroporto Falcone Borsellino per ricordare i 25 anni del Parlamento della legalità internazionale. La decisione di dedicare uno spazio a questo traguardo deriva dall’impegno di promuovere la legalità tra i giovani in Italia e all’estero. La targa si trova nell’area partenze, vicino alle vie di accesso principali, e rappresenta un segno tangibile della volontà di mantenere vivo il ricordo di queste iniziative.

Una targa commemorativa in aeroporto celebra i 25 anni del Parlamento della legalità internazionale San Giuseppe Jato, 23 febbraio 2026 – Nell’area partenze dell’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, è stata collocata una targa commemorativa per celebrare i 25 anni del Parlamento della legalità internazionale. La cerimonia, a cui ha partecipato il sindaco di San Giuseppe Jato Giuseppe Siviglia, ha la partecipazione di diverse autorità locali e rappresentanti del Parlamento della legalità. Il sindaco Siviglia ha espresso orgoglio per il ruolo del Comune di San Giuseppe Jato come capofila di questo progetto, sottolineando l’importanza di educare le nuove generazioni al rispetto delle regole e al senso dello Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu Una targa commemorativa in aeroporto per celebrare i 25 anni del Parlamento della legalità internazionaleUna targa commemorativa in aeroporto ricorda il quarto di secolo del Parlamento della legalità internazionale, nato per promuovere la cultura della legalità tra giovani e adulti. Leggi anche: Attività storiche. Targa del Comune per i 25 anni Wardens of the North: 1 Hour of High-Stakes Patrols! Approfondimenti, notizie e discussioni Aeroporto Falcone e Borsellino, inaugurata targa per i 25 anni del Parlamento della LegalitàInaugurata, all’Aeroporto Falcone Borsellino, la targa che celebra i 25 anni del Parlamento Internazionale della Legalità. teleoccidente.it Una targa commemorativa in aeroporto per celebrare i 25 anni del Parlamento della legalità internazionaleE' stata collocata nell'area partenze. Giuseppe Siviglia, sindaco di San Giuseppe Jato: Orgoglioso di rappresentare il Comune capofila ... palermotoday.it Quali sono i diritti del passeggero in caso di volo cancellato o in ritardo Tutela dei viaggiatori in aeroporto: rimborsi, indennizzi per ritardi, cancellazioni e bagagli... - facebook.com facebook