Green Jobs | la rivoluzione silenziosa che domina l’80% del mercato del lavoro

Negli ultimi anni, la transizione ecologica ha portato a una crescita significativa delle occupazioni legate ai Green Jobs, che ora rappresentano circa l’80% del mercato del lavoro nel settore. Questa evoluzione non dipende più solo da questioni ideologiche, ma si riflette nei processi di assunzione e nelle strategie delle aziende italiane. La trasformazione sta modificando le modalità di reclutamento e le competenze richieste, segnando un cambiamento sostanziale nel panorama occupazionale.

Non è più solo una questione di ideologia o di “bollino verde” sulla carta intestata. La transizione ecologica è diventata il motore trainante dell’economia italiana, trasformandosi in un “fiume carsico” che sta riscrivendo le regole del reclutamento. Secondo Marco Gisotti, giornalista, divulgatore e autore insieme a Tessa Gelisio del libro “Green Jobs”, le competenze legate alla sostenibilità sono ormai diventate un requisito imprescindibile: oggi, per quattro professioni su cinque, viene richiesta una specializzazione green alta o molto alta. L’analisi condotta da Gisotti nasce dall’incrocio dei dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere con quelli Istat, con l’obiettivo di individuare le 100 professioni più richieste da qui al 2030.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Green Jobs: la rivoluzione silenziosa che domina l’80% del mercato del lavoro Notizie correlate Mercato del lavoro in Italia: l’IA guida la rivoluzione delle competenze 2026(Adnkronos) – Secondo l'analisi "Competenze in Crescita 2026" pubblicata da LinkedIn Notizie, l'intelligenza artificiale si è imposta come la skill... Presentazione del libro 'Green jobs' di Tessa Gelisio e Marco GisottiQuali professioni guideranno il mercato del lavoro nei prossimi anni? Come la transizione ecologica e l'intelligenza artificiale stanno ridisegnando... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Lavoro, Green Jobs: l'AI cancella i posti, ma la sostenibilità ne crea di introvabili; Primo Maggio, il lavoro cambia tra Ai e transizione green, boom delle figure introvabili. Lavoro, Green Jobs: l'AI cancella i posti, ma la sostenibilità ne crea di introvabiliMentre l'intelligenza artificiale minaccia le mansioni d'ufficio, la transizione ecologica crea un'enorme domanda di nuove figure professionali che le aziende non riescono a trovare. Un'analisi dal nu ... alternativasostenibile.it Futuro@lavoro, la rivoluzione dei green-jobAl via il secondo appuntamento del corso di video tutorial promosso da Bocconi e Repubblica@Scuola per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Il tema della seconda clip sono i lavori green: ... repubblica.it GREEN JOBS. COME TRANSIZIONE ECOLOGICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE STANNO CAMBIANDO IL LAVORO È fresco di stampa il nuovo libro di #TessaGelisio e #MarcoGisotti, pubblicato da #EdizioniAmbiente, dedicato a uno dei temi più decisivi d - facebook.com facebook Green Economy Festival: la seconda giornata. Domani l'evento conclusivo con Paolo Giordano x.com