Mercato del lavoro in Italia | l’IA guida la rivoluzione delle competenze 2026

(Adnkronos) – Secondo l'analisi "Competenze in Crescita 2026" pubblicata da LinkedIn Notizie, l'intelligenza artificiale si è imposta come la skill più richiesta in quattro delle cinque principali funzioni aziendali analizzate. In settori come Vendite, Formazione, Sviluppo Business e Information Technology, l'IA occupa stabilmente il primo posto, mentre nell'Ingegneria si posiziona al secondo, evidenziando una pervasività tecnologica che ridefinisce ruoli e aspettative. Michele Pierri, Responsabile di LinkedIn Notizie Italia, sottolinea l'importanza di questo cambiamento dichiarando che: “La nuova lista di Competenze in Crescita – che lanciamo per la prima volta in Italia – conferma ancora una volta quanto il mondo del lavoro stia mutando ad un ritmo sempre più veloce, accelerato dai cambiamenti portati in modo trasversale dalla crescente spinta tecnologica dell'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

IA e Lavoro: Ocse studia competenze future, big data per nuoveL’Ocse ha avviato uno studio sulle competenze di cui avrà bisogno il mercato del lavoro nei prossimi anni, evidenziando come l’intelligenza artificiale cambierà molte professioni.

Prove INVALSI 2026, competenze digitali: guida alla nuova prova per l’ultimo anno delle superioriQuesta mattina gli studenti dell’ultimo anno delle superiori si sono seduti davanti ai computer per affrontare la nuova prova sulle Competenze Digitali.

Temi più discussi: Blog | Dieci anni di mercato del lavoro: che cosa è cambiato per le donne - Alley Oop; L’impatto dell’IA sul lavoro e le professioni più difficili da reperire: il rapporto; Mercato del lavoro 2026: trend, competenze e opportunità; Ipsoa Quotidiano: Riforma del mercato del lavoro: occorre potenziare istruzione e formazione professionale.

Mercato del lavoro in Italia: l’IA guida la rivoluzione delle competenze 2026La prima edizione italiana di 'Skills on the Rise' di LinkedIn rivela come l'intelligenza artificiale sia ormai il requisito primario per vendite, IT e formazione, affiancata da una crescente domanda ... adnkronos.com

Lavoro, in Italia un neoassunto su quattro è straniero. Dall’edilizia all’agricoltura: i datiGli ingressi nel mercato del lavoro degli immigrati come dipendenti sono aumentati del 139% rispetto al 2017: il rapporto dell'Ufficio studi della Cgia ... msn.com

Nel mercato del lavoro italiano nel 2025 quasi un neoassunto su quattro è di origine straniera. Secondo un’analisi della Cgia di Mestre su dati Excelsior Unioncamere, la quota delle assunzioni programmate ha raggiunto il 23,2 per cento, in aumento rispett - facebook.com facebook

L’intelligenza artificiale continua a ridefinire il mercato del lavoro e le dinamiche occupazionali nel 2026. Mentre cresce l’adozione dell’AI nei processi aziendali e si aprono nuove opportunità, emergono anche nuove competenze richieste e cambiamenti x.com