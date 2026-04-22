Presentazione del libro ' Green jobs' di Tessa Gelisio e Marco Gisotti

Quali professioni guideranno il mercato del lavoro nei prossimi anni? Come la transizione ecologica e l'intelligenza artificiale stanno ridisegnando carriere e competenze? A queste domande risponde "Green jobs. Come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro" il.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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