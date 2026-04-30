Il Quirinale ha reso noto che la concessione della grazia a Nicole Minetti è avvenuta sulla base di un parere favorevole dell’autorità giudiziaria. La presidenza della Repubblica ha chiarito i motivi che hanno portato a prendere questa decisione, senza approfondimenti ulteriori o commenti. La comunicazione ufficiale si concentra sui passaggi formali e sulle risultanze legali che hanno determinato l’atto.

La grazia del Quirinale a Nicole Minetti ha scosso l’opinione pubblica, ma il Colle, in una nota, ha spiegato cosa ha portato alla firma della richiesta. Alla luce delle novità emerse, si sottolinea che sono stati richiesti nuovi accertamenti. Nella nota si chiarisce che “la domanda era accompagnata da un parere dell’autorità giudiziaria ampiamente e decisamente favorevole”. Il Quirinale sulla grazia a Nicole Minetti In una nota ufficiale, il Quirinale ha spiegato che quando arriva “una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti, il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia”. Nel caso di Nicole Minetti, la richiesta “era accompagnata da un parere dell’autorità giudiziaria ampiamente e decisamente favorevole“.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grazia Nicole Minetti, Quirinale si difende sul caso: "C'era parere favorevole dell'autorità giudiziaria"

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