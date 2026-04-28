La grazia è un provvedimento previsto dall’articolo 87 della Costituzione italiana, che permette al presidente della Repubblica di concedere un atto di clemenza a una persona condannata. La procedura prevede che il procedimento venga avviato dal Ministero della Giustizia, che si occupa di curare l’istruttoria necessaria. Il Capo dello Stato può decidere di concedere o meno la grazia, sulla base delle valutazioni svolte durante questa fase.

La grazia è un atto di clemenza individuale concesso dal presidente della Repubblica previsto dall’articolo 87 della Costituzione italiana. Il procedimento prevede però un’istruttoria svolta dal ministro della Giustizia che raccoglie pareri, documentazione e valutazioni prima di sottoporre la proposta al Quirinale. Nel caso di Nicole Minetti, la grazia è stata concessa per consentirle di assistere all’estero un minore gravemente malato, in ragione di motivazioni umanitarie. Il provvedimento, firmato il 18 febbraio scorso, ha estinto le condanne residue per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Nelle ultime ore, tuttavia, il Quirinale ha chiesto al ministero della Giustizia ulteriori verifiche su alcuni elementi contenuti nella domanda di clemenza, dopo dubbi emersi sulla documentazione presentata.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La grazia è un atto del Capo dello Stato, il Guardasigilli cura l’istruttoria

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