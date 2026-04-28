La Procura Generale di Milano ha avviato accertamenti sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia, Nicole Minetti. Le verifiche sono state avviate in seguito a richieste ufficiali e coinvolgono anche l’Interpol. Nel frattempo, Minetti ha rilasciato smentite riguardo alle accuse, supportata dai suoi avvocati. La situazione è sotto stretta osservazione da parte delle autorità giudiziarie.

Accertamenti a tutto campo, urgenti, coinvolta anche l'Interpol: si muove con decisione la Procura Generale di Milano sul caso della grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia, Nicole Minetti. Si indaga sui presupposti che hanno indotto il Quirinale, che non ha poteri di indagine, a concedere il provvedimento di clemenza, dopo il parere favorevole sia del ministero di Giustizia che della stessa Procura. Una "grazia" per motivi umanitari per accudire in Uruguay un bambino orfano, con gravi problemi di salute, bisognoso di cure impossibili in Italia. Un'inchiesta de "Il Fatto Quotidiano" ha messo in discussione le condizioni alla base della concessione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Grazia a Nicole Minetti, tra accertamenti, smentite e avvocati

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