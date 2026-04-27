Il Ministero della Giustizia ha ricevuto una comunicazione dal Quirinale riguardante alcune affermazioni su Nicole Minetti. La Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera al Ministero, chiedendo di acquisire ulteriori informazioni, in merito a un decreto di cui si discute. L'ufficio stampa del Quirinale ha reso nota questa comunicazione, senza fornire dettagli aggiuntivi sui contenuti o sulle motivazioni della richiesta.

L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: «In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Nicole Minetti adottato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: «Supposta falsità, acquisire informazioni». Ministero Giustizia autorizza Pg a nuovi accertamenti

Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero: «Supposta falsità degli elementi,»

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