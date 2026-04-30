Grazia a Minetti Quirinale | Nuovi accertamenti d' intesa col ministero della Giustizia attesa per verifiche magistratura

Il Presidente ha deciso di richiedere nuovi accertamenti, in accordo con il Ministero della Giustizia, per verificare la validità di alcune affermazioni. L'iniziativa deriva dalla volontà di fare chiarezza e si inserisce in un procedimento che coinvolge gli organi giudiziari. L’attesa riguarda l’esito delle verifiche, che saranno condotte dalla magistratura per approfondire la questione. La richiesta è stata comunicata ufficialmente e si attende ora una risposta.

"Il Presidente ha dunque ritenuto necessario chiedere - d'intesa con il Ministero della Giustizia - che gli organi giudiziari ne accertassero il fondamento. Adesso è doveroso che si attenda con rispetto il sollecito svolgimento di queste verifiche da parte della Magistratura", spiega una nota del Co.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Grazia a Minetti, Quirinale: "Nuovi accertamenti d'intesa col ministero della Giustizia, attesa per verifiche magistratura" Notizie correlate Nicole Minetti, il Quirinale: «Nuovi accertamenti d'intesa con il ministero, attesa per le verifiche della magistratura»«Quando giunge al Quirinale una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti il Presidente della Repubblica... Caso Minetti, Quirinale: “Accertamenti d’intesa con ministero, attesa per le verifiche della magistratura”“Quando giunge al Quirinale una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti il Presidente della Repubblica... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Come funziona la grazia e perché il caso di Nicole Minetti ha messo in difficoltà perfino il Quirinale; Grazia a Nicole Minetti, Quirinale chiede verifiche a Nordio. Lei: Notizie infondate su di me; Caso Minetti, lettera del Quirinale al ministero della Giustizia: ok a nuove verifiche. Lei si difende: Notizie lesive. Grazia a Nicole Minetti, fonti Quirinale: Nuovi accertamenti d'intesa con il ministeroIntanto nella serata di ieri, i legali di Nicole Minetti con un comunicato hanno riferito che è stata trasmessa alla Procura Generale l'intera documentazione giudiziaria e amministrativa utile, al fi ... tg24.sky.it Grazia Nicole Minetti, Quirinale si difende sul caso: C'era parere favorevole dell'autorità giudiziariaLa nota del Quirinale precisa che sono stati richiesti nuovi accertamenti e che la grazia era stata concessa dato il parere favorevole nelle carte ... virgilio.it UN GIORNO DI GRAZIA: Papa Leone XIV ordina quattro nuovi Vescovi! Sabato 2 maggio, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, il Santo Padre presiederà la solenne ordinazione episcopale di quattro nuovi successori degli Apostoli. Il nostro Gruppo di - facebook.com facebook Sulla grazia Minetti si continua a parlare di Nordio. Ma il potere di grazia, lo ricorda anche la Corte Costituzionale, è del Presidente della Repubblica. E allora perché il dibattito pubblico evita proprio quel punto #zuppadiporro x.com