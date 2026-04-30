Negli ultimi giorni, il giudice ha confermato di aver dato parere positivo alla richiesta di grazia presentata dal difensore di un imputato. Il pubblico ministero Brusa ha dichiarato di ritenere il fascicolo completo e ha aggiunto di non aver mai incontrato una situazione simile in quarant'anni di carriera. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che ha attirato l'attenzione per la richiesta di clemenza avanzata dall'imputato.

Brusa ha dato parere positivo alla richiesta di grazia, e negli ultimi giorni, come era abbastanza scontato, è cominciato il rimpallo delle responsabilità tra la procura di Milano e il ministero della Giustizia Il sostituto procuratore generale di Milano Gaetano Brusa prova a difendersi sul c.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Grazia a Minetti, pg Brusa si difende: "Per me il fascicolo era completo, in 40 anni mai capitata una cosa del genere"

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