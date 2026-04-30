Grazia a Minetti le ombre sull'adozione del bambino | spunta una coppia uruguaiana

Nuovi dettagli emergono nel caso riguardante la grazia concessa a Minetti, con la pubblicazione da parte del quotidiano di una sentenza del tribunale uruguaiano. La decisione riguarda l’adozione completa del minore da parte di una coppia di cittadini uruguaiani, identificata come Cipriani-Minetti. La sentenza conferma l’esito del procedimento legale che ha portato all’affidamento del bambino a questa coppia, evidenziando un passaggio chiave nel caso giudiziario in questione.

Nuovi sviluppi nel caso della grazia a Minetti. Il Fatto Quotidiano pubblica la sentenza del tribunale dell'Uruguay, con cui la coppia Cipriani-Minetti si aggiudicò l'adozione piena del minore. E intanto spunta un'altra coppia, che sarebbe stata pronta ad adottare il bambino.🔗 Leggi su Fanpage.it

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