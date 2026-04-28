Nicole Minetti e le ombre sull’adozione | Mai fatto causa ai genitori biologici Parla la prima legale che seguiva il bambino | Loro? Mai risposto

Nicole Minetti non avrebbe mai intentato cause legali contro i genitori biologici del bambino adottato. La prima legale che ha seguito il caso ha dichiarato che i genitori biologici non hanno mai risposto alle sue comunicazioni. La questione riguarda le ombre sulla procedura di adozione e sulla posizione di Minetti in merito a eventuali azioni legali nei confronti dei genitori biologici.

Da parte di Nicole Minetti non ci sarebbe stata nessuna causa contro i genitori biologici del bambino che ha adottato. È la stessa ex consigliera regionale lombarda a respingere le ricostruzioni del Fatto quotidiano e riprese da buona parte della stampa italiana sulla vicenda. «Smentisco categoricamente di aver mai intrapreso contenziosi con i genitori biologici di mio figlio, che non ho mai conosciuto», dichiara l’ex consigliera regionale, sottolineando che «l’intero percorso adottivo si è svolto nel pieno rispetto della legge», dalla fase di pre-adozione fino all’affidamento definitivo, con documentazione allegata a riprova. Le versioni rilanciate da alcuni organi di stampa, aggiunge, sarebbero «infondate e lesive», oltre che in contrasto con le norme poste a tutela dei minori.🔗 Leggi su Open.online

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