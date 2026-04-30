Grazia a Minetti il Quirinale attende le verifiche richieste Intanto spunta una famiglia uruguayana pronta all’adozione già nel 2018
Il Quirinale ha dichiarato di attendere con rispetto le verifiche richieste dalla Magistratura riguardo alla grazia umanitaria concessa a Nicole Minetti. La questione ha suscitato attenzione pubblica e politica, mentre nel frattempo è emersa la notizia di una famiglia uruguaiana pronta all’adozione già nel 2018. La magistratura sta svolgendo le verifiche necessarie, senza ulteriori commenti ufficiali.
“ Attendiamo con rispetto il sollecito svolgimento delle verifiche da parte della Magistratura”. Così ieri il Quirinale è tornato sulla sempre più controversa “grazia umanitaria” concessa a Nicole Minetti. Per l’entourage del Presidente quella “domanda era accompagnata da un parere dell’autorità giudiziaria ampiamente e decisamente favorevole ”. “Successivamente”, aggiungono le fonti del Quirinale, “sulla stampa sono state prospettate ricostruzioni di condizioni di fatto molto diverse da quelle rappresentate alla base della domanda di grazia e del parere che l’accompagnava” e il “Presidente ha dunque ritenuto necessario chiedere – d’intesa con il Ministero della Giustizia – che gli organi giudiziari ne accertassero il fondamento ”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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