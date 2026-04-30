Il Quirinale ha dichiarato di attendere con rispetto le verifiche richieste dalla Magistratura riguardo alla grazia umanitaria concessa a Nicole Minetti. La questione ha suscitato attenzione pubblica e politica, mentre nel frattempo è emersa la notizia di una famiglia uruguaiana pronta all’adozione già nel 2018. La magistratura sta svolgendo le verifiche necessarie, senza ulteriori commenti ufficiali.

“ Attendiamo con rispetto il sollecito svolgimento delle verifiche da parte della Magistratura”. Così ieri il Quirinale è tornato sulla sempre più controversa “grazia umanitaria” concessa a Nicole Minetti. Per l’entourage del Presidente quella “domanda era accompagnata da un parere dell’autorità giudiziaria ampiamente e decisamente favorevole ”. “Successivamente”, aggiungono le fonti del Quirinale, “sulla stampa sono state prospettate ricostruzioni di condizioni di fatto molto diverse da quelle rappresentate alla base della domanda di grazia e del parere che l’accompagnava” e il “Presidente ha dunque ritenuto necessario chiedere – d’intesa con il Ministero della Giustizia – che gli organi giudiziari ne accertassero il fondamento ”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Grazia a Minetti, il Quirinale attende le “verifiche richieste”. Intanto spunta una famiglia uruguayana pronta all’adozione già nel 2018

Notizie correlate

Leggi anche: Grazia a Minetti, le ombre sull’adozione del bambino: spunta una coppia uruguaiana

Grazia a Minetti e i dubbi del Quirinale, Nordio avvia verifiche ma le opposizioni attaccano: “Dimissioni”Sulla grazia a Nicole Minetti il ministero della Giustizia conta di rispondere il più rapidamente possibile ai dubbi sollevati dal Quirinale.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Minetti, il Colle chiede verifiche. Il ministero: 'Nessun neo'; Grazia Minetti: no elementi negativi in procedura. Ministero, nuove verifiche; Dubbi sulla grazia a Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Chiarisca su possibili falsi.

Grazia a Nicole Minetti, fonti Quirinale: Nuovi accertamenti d'intesa con il ministeroIntanto nella serata di ieri, i legali di Nicole Minetti con un comunicato hanno riferito che è stata trasmessa alla Procura Generale l'intera documentazione giudiziaria e amministrativa utile, al fi ... tg24.sky.it

Grazia a Minetti, il bambino abbandonato non lo era: una famiglia lo attendeva da due anni. Avevamo finito l’iter, poi l’Inau ce lo ha toltoDue anni di iter adottivo completato, poi il bambino assegnato a Minetti e Cipriani. La testimonianza che smaschera la versione ufficiale. ilfattoquotidiano.it

Il magistrato che ha dato il parere positivo alla grazia: “Voglio andare fino in fondo”. Accertamenti sull’adozione e sugli ultimi anni di vita dell’ex consigliera - facebook.com facebook

Sulla grazia Minetti si continua a parlare di Nordio. Ma il potere di grazia, lo ricorda anche la Corte Costituzionale, è del Presidente della Repubblica. E allora perché il dibattito pubblico evita proprio quel punto #zuppadiporro x.com