Il ministero della Giustizia ha annunciato che procederà con verifiche rapide riguardo alla concessione della grazia a Nicole Minetti, dopo i dubbi sollevati dal Quirinale. Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del ministro, criticando la decisione. La questione ha suscitato un acceso dibattito politico, mentre il ministero si impegna a fare chiarezza sulla vicenda.

Sulla grazia a Nicole Minetti il ministero della Giustizia conta di rispondere il più rapidamente possibile ai dubbi sollevati dal Quirinale. Il dicastero di via Arenula ha aperto una procedura interna e sta operando le verifiche necessarie alla ricostruzione dei fatti anche alla luce delle recenti notizie di stampa, hanno fatto sapere dal ministero. Le opposizioni però vanno all’attacco e mettono nel mirino proprio il Guardasigilli Carlo Nordio, arrivando a chiederne le dimissioni. Il ministero della Giustizia: “Agli atti nessuno degli elementi negativi comparsi sulla stampa”. “Il ministero ha rappresentato oggi alla Procura generale presso...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grazia a Minetti e i dubbi del Quirinale, Nordio avvia verifiche ma le opposizioni attaccano: “Dimissioni”

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