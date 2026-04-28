Il governo si confronta con nuove tensioni interne, dopo che il ministro della giustizia si è trovato al centro di critiche legate a una recente inchiesta giudiziaria. La premier ha espresso pubblicamente la propria fiducia nel titolare del dicastero, affermando di ritenere improbabili le sue dimissioni. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi esponenti politici, generando un acceso dibattito sulle posizioni assunte dall’esecutivo.

Giorgia Meloni conferma la fiducia nel ministro Carlo Nordio e, nonostante le nuove polemiche per la gestione del caso della grazia a Nicole Minetti, per il momento non gli chiederà di fare un passo indietro: “ Escludo le sue dimissioni “, ha detto rispondendo in conferenza stampa dopo il Cdm alle domande de il Fatto quotidiano. “Ho parlato con il ministro ieri e mi sono messa a ricostruire l’iter”. A proposito della procedura, la presidente del Consiglio ha respinto ogni responsabilità, sostenendo di aver saputo della notizia di grazia dalla stampa: “Non posso dire”, ha aggiunto, “che ci sia stato qualcosa di errato, di particolare rispetto quello accaduto per le altre 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni”

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Sky tg24. . La grazia a Nicole Minetti continua a essere un caso. La Procura Generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla Procura per l'apertura di una indagin - facebook.com facebook

Il presunto scandalo sulla grazia a Minetti è nato dall'inchiesta di un solo giornale, che solleva dubbi di irregolarità. Nonostante la lettera piccata del Quirinale a Nordio, la verità è una: la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica, mica a Babbo Nat x.com