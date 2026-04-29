Grazia a Minetti rimpallo responsabilità tra Brusa e Nordio dimissioni di uno o dell’altro una volta accertate - RETROSCENA

Al centro dell'attenzione ci sono le attività delle autorità giudiziarie coinvolte in un caso che potrebbe creare nuove tensioni nel panorama politico. Attualmente, si sta verificando un rimpallo tra le responsabilità attribuite alla procura generale di Milano e al ministero della Giustizia, con la possibilità che uno dei due enti debba assumersi le proprie responsabilità attraverso le dimissioni. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi in merito alle indagini e alle eventuali decisioni ufficiali.

Adesso resta da accertare chi tra procura generale di Milano e ministero della Giustizia abbia le maggiori responsabilità su un caso che rischia di imbarazzare ancora di più il governo. Qualora ci fossero sviluppi in tal senso, uno dei due si potrebbe dimettere Il tema della grazia a Nicole M.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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