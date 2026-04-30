Grazia a Minetti Casini | Grande lavoro del Fatto Quotidiano e del suo giornalista Abbonarmi? Potrei

Da ilfattoquotidiano.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pier Ferdinando Casini ha espresso apprezzamento per l’attività del Fatto Quotidiano e per l’inchiesta condotta dal giornalista Thomas Mackinson riguardo alla grazia concessa a Nicole Minetti. Il senatore ha commentato positivamente il lavoro svolto dal quotidiano, arrivando a dire che potrebbe anche sottoscrivere un abbonamento. La discussione si concentra sulla copertura giornalistica della vicenda e sull’impatto dell’indagine pubblicata.

Pier Ferdinando Casini elogia il lavoro del Fatto quotidiano e l’inchiesta di Thomas Mackinson sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti, tanto che il senatore si spinge anche a dire che potrebbe anche abbonarsi al giornale. È accaduto nella puntata di mercoledì de L’aria che tira su La7. Intervistato dal conduttore David Parenzo, l’ex presidente della Camera commenta la nota della Procura generale di Milano: “Io non sono abbonato al Fatto”, premette il senatore sottolineando poi che “l’unica cosa che emerge è che il giornalista in questo caso ha svolto la sua missione investigativa e il Fatto ha fatto un buon lavoro, lavoro che gli altri non avevano fatto”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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