Dopo le critiche per l'eliminazione dell’Italia dai Mondiali, il presidente della federazione calcistica italiana ha affermato che la Figc è tra le più apprezzate d’Europa e ha detto di non aver fallito. Ha poi difeso l’operato del commissario tecnico, definendo ingiuste le accuse e parlando di “fango” senza conoscere i fatti. Le sue dichiarazioni sono arrivate a circa un mese dall’esclusione dalla manifestazione mondiale.

Anche un mese dopo il disastro in Bosnia e la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali per la terza volta di fila, Gabriele Gravina continua la sua difesa ad oltranza: “ Non ritengo di aver fallito. Se legato a piccoli episodi, certo, ho fallito, ma se vogliamo parlare dell’attività in tutte le sue forme e nei progetti realizzati, la nostra federazione è tra le più apprezzate in Europa “, dice l’ex presidente della Figc nella sua prima intervista dopo le dimissioni, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Non sono stato costretto a dimettermi, nella maniera più assoluta”, esordisce Gravina. “È stata una mia scelta personale. Avevo assunto un impegno verso tutti i tifosi italiani di andare ai Mondiali e purtroppo non ho mantenuto fede a questo impegno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gravina: “Non ho fallito, la Figc è tra le più apprezzate in Europa”. Poi difende Rocchi: “Fango senza sapere nulla”

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