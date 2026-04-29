Gravina non si arrende | Io capro espiatorio Rocchi? Stiamo gettando fango senza sapere nulla

Il presidente dimissionario della federcalcio ha partecipato a una trasmissione televisiva per ribadire la propria posizione, affermando di essere stato scelto come capro espiatorio e criticando le dichiarazioni di un dirigente sportivo. Durante l’intervista, ha dichiarato che si stanno diffondendo accuse infondate senza conoscere i fatti e ha ripetuto le sue contestazioni rispetto alle accuse rivoltegli.

Il presidente dimissionario della Figc Gabriele Gravina continua a combattere. È andato a Otto e mezzo (trasmissione de La7 condotta da Lilli Gruber) per dire le stesse cose. Si è definito capro espiatorio. Un brevissimo accenno all’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano sugli arbitri e quindi sulla Serie A. E ovviamente Gravina difende il sistema. Non ce ne voglia la Gruber, una trasmissione fondamentalmente inutile. Più grottesca che utile. “Perché siamo garantisti solo a corrente alternata? Dietro quel ruolo di designatore c’è un uomo, una vita, una famiglia. Dovremmo essere garantisti, stiamo buttando fango senza sapere nulla”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gravina non si arrende: “Io capro espiatorio. Rocchi? Stiamo gettando fango senza sapere nulla” Notizie correlate Gravina sul caso arbitri: "Si getta fango senza sapere nulla. Abete o Malagò? Non tiro le volate"Con il calcio alle prese con una nuova bufera (che fortunatamente sta assumendo contorni meno preoccupanti di quanto si temesse), torna a parlare il... Salvini convoca i segretari regionali: “Non saremo il capro espiatorio del referendum”“Ho letto accuse fantasiose e pretestuose anche da parte di qualche esponente degli alleati. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cartellino rosso; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di martedì 28 aprile: questa volta tocca ad Adelaide; Cesana è medaglia di bronzo, il Ronin esulta; Gianni Petrucci: Il calcio non va avanti senza pace col Governo. Gravina non si arrende: Io capro espiatorio. Rocchi? Stiamo gettando fango senza sapere nullaGravina: Non ho fallito, Gattuso era il migliore. Dice una bugia sulla presidenza Figc: Tra Malagò e Abete non tiro la volata a nessuno ... ilnapolista.it Il governo ha la carta Albertini per far saltare il piano Gravina-MarottaPer commissariare la Figc occorre che nessuno dei candidati (fin qui Malagò e Abete) raggiunga il 50% più uno. Serve un nome forte: Albertini ... ilnapolista.it Gravina torna a parlare Le sue parole - facebook.com facebook C'è la testimonianz di un tesserato Aia che parla di un sistema comandato da Gravina-Rocchi-Chine' tutti amici di una sola squadra.. x.com