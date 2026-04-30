Gravina di Catania controlli dei Carabinieri in un cantiere edile | denunciata un’imprenditrice

I Carabinieri di Gravina di Catania hanno condotto controlli in un cantiere edile per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e la regolarità delle attività lavorative. Durante l’ispezione, è stata denunciata un’imprenditrice. L’intervento rientra in una serie di verifiche volte a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto sui motivi specifici dell’intervento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ispezione per verificare sicurezza e regolarità sul lavoro. I Carabinieri della stazione di Gravina di Catania, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno effettuato un controllo all’interno di un cantiere edile del territorio comunale per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale. L’attività ispettiva è stata svolta nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela dei lavoratori e al contrasto delle irregolarità che incidono sulla sicurezza nei cantieri. Denunciata una 43enne residente nel Catanese. Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato una 43enne residente a Maletto, amministratrice unica dell’impresa incaricata dei lavori.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Gravina di Catania, controlli dei Carabinieri in un cantiere edile: denunciata un’imprenditrice Notizie correlate Controlli del carabinieri in un cantiere a Gravina: denunciata una 43enneI carabinieri della stazione di Gravina di Catania e quelli del nucleo ispettorato del lavoro Nil di Catania hanno svolto un accesso ispettivo presso... Blitz dei carabinieri in un'azienda: mega multa, attività sospesa e imprenditrice denunciataIl controllo in azienda, le multe, le sanzioni, la sospensione dell'attività e la denuncia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Chiuso per 7 giorni il chiosco bar nel parco giochi di Gravina: era frequentato da pregiudicati; Gravina di Catania, chiosco chiuso: per i carabinieri era ritrovo abituale di pregiudicati; Gravina di Catania, chiosco bar frequentato da pregiudicati: il Questore dispone la chiusura per 7 giorni -; Gravina di Catania, chiosco nel parco chiuso: ritrovo abituale di soggetti con precedenti. Gravina di Catania, chiosco nel parco chiuso: ritrovo abituale di soggetti con precedentiGRAVINA DI CATANIA - Provvedimento di chiusura per un chiosco bar situato a Gravina di Catania, nel quartiere Fasano. I carabinieri della compagnia locale ... newsicilia.it Gravina di Catania. Chiosco bar in un parco giochi: sospesa l’attività per 7 giorniNell’ambito delle attività di controllo del territorio volte ad aumentare la sicurezza, reale e percepita, della cittadinanza, i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno notificato un ... libertasicilia.it Giovani e istituzioni a confronto sul servizio civile universale a Gravina di Catania -- Giovani e istituzioni a confronto sul servizio civile universale a Gravina di Catania https://www.cataniatoday.it/cronaca/giovani-e-istituzioni-a-confronto-sul-servizio-civile-univer - facebook.com facebook Interpello nazionale per supplenza cdc ADAA – Gravina di Catania (CT) x.com