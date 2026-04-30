Controlli del carabinieri in un cantiere a Gravina | denunciata una 43enne

I carabinieri della stazione di Gravina di Catania e il personale del nucleo ispettorato del lavoro di Catania hanno effettuato un controllo in un cantiere edile della zona. Durante l’ispezione, è stata denunciata una donna di 43 anni. Il sopralluogo aveva lo scopo di verificare il rispetto delle norme sulla legislazione sociale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I carabinieri della stazione di Gravina di Catania e quelli del nucleo ispettorato del lavoro Nil di Catania hanno svolto un accesso ispettivo presso un cantiere edile, al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione sociale e degli adempimenti connessi alla sicurezza sui.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sezze, controlli dei Carabinieri: droga e coltello in auto, denunciata una donna; segnalata la presunta spacciatrice Si finge cliente in una gioielleria e porta via tre bracciali: denunciata 43enneLa donna, già nota per precedenti vicende analoghe, avrebbe agito simulando un acquisto e approfittando di un momento di distrazione del commesso È... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Controlli dei carabinieri a San Giorgio Ionico, irregolarità sul lavoro e attività sospese; Controlli dei carabinieri a Pisa: arresti e denunce; Rivergaro, controlli dei Carabinieri al Grill Contest: due denunce e tre patenti ritirate; Controlli rafforzati dopo il nuovo decreto sicurezza. I carabinieri denunciano un uomo trovato in possesso di un pugnale. Controlli straordinari dei Carabinieri per il Primo Maggio: sicurezza rafforzata in tutta la provincia di SalernoDisposto un piano straordinario di controlli in vista del Primo Maggio: pattuglie rafforzate, monitoraggio delle strade e supporto aereo per garantire ... zon.it Taranto, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce e sequestri nel settore nordControlli straordinari dei Carabinieri a Taranto: denunce, sequestri e segnalazioni per droga nel settore nord della città. trmtv.it Proseguono i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale di Ciampino, impegnata nel contrasto agli illeciti ambientali #castellinotizie - facebook.com facebook