Blitz dei carabinieri in un' azienda | mega multa attività sospesa e imprenditrice denunciata

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato un controllo in un'azienda a Magione gestita da un’imprenditrice cinese. Durante l'ispezione, sono state comminate multe, sospesa l’attività e denunciata l’imprenditrice. L'intervento ha coinvolto un opificio locale, con le autorità che hanno applicato le sanzioni previste dalla legge.

Il controllo in azienda, le multe, le sanzioni, la sospensione dell'attività e la denuncia. È successo a Magione dove i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno sottoposto a controllo un opificio gestito da un’imprenditrice di nazionalità cinese. Il controllo, specificano i militari, “rientra in una campagna preventiva di contrasto al caporalato nel settore tessile-manifatturiero”. Secondo quanto riportato dai carabinieri all’interno del laboratorio, dove erano impiegati 8 lavoratori (cinque cinesi, due italiani e un brasiliano), sono state “riscontrate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza”. E ancora: “È emerso il mancato addestramento del personale all’uso di strumentazioni specifica e la mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Blitz dei Nas nel bar: attività sospesa, maxi multa e denunciaNel locale in pieno centro storico i militari hanno rilevato “gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, la mancanza dei titoli autorizzativi...

Blitz dei carabinieri. Impiego irregolare nei bar. Un’attività è stata sospesaGrosseto, 22 febbraio 2026 - Bar e bistrot controllati dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto.

Altri aggiornamenti su Blitz dei carabinieri in un'azienda...

Temi più discussi: Furti e rapine ai danni di negozi, sgominata banda: blitz dei carabinieri in corso e arresti; Il blitz dei carabinieri nel Monregalese con 14 misure cautelari spezza i fili della rete di spaccio; Blitz dei carabinieri: in casa un chilo di cocaina e pistole modificate, due arresti; Blitz dei carabinieri in piazza Garibaldi: sorpreso a spacciare hashish, arrestato venticinquenne.

Sequestrato e picchiato davanti alla madre: il blitz dei Carabinieri a PortogruaroUomo portato con la forza in un casolare a Portogruaro per un debito di poche centinaia di euro: blitz dei carabinieri e arresto. nordest24.it

Blitz dei Carabinieri: scoperti depositi di auto rubate smontate nelle campagneMaxi operazione dei Carabinieri nelle campagne del nord barese, dove sono stati scoperti diversi depositi clandestini di veicoli rubati nascosti nelle aree rurali del Parco Naturale Regionale ... zoom24.it

Ristorante con 81 dipendenti in nero: blitz della Finanza - facebook.com facebook

Sciopero transfemminista a Bologna, in 10mila al corteo. Il blitz delle attiviste di Non una di meno: torta contro il portone della Cgil x.com