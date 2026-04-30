Gravi criticità lungo l’Alento ignorato | la segnalazione

Recentemente sono state segnalate gravi criticità lungo il corso d'acqua dell’Alento, con problemi di instabilità degli argini e delle sponde nella vallata. Tra le zone interessate ci sono anche aree del territorio comunale di Torrevecchia Teatina, dove sono state riscontrate situazioni di particolare pericolo. Queste criticità idrogeologiche sono state evidenziate da segnalazioni che mettono in risalto il rischio associato a queste condizioni.

Tra i tanti rilievi d'instabilità degli argini e delle sponde lungo il corso d'acqua della vallata dell’Alento, in questi ultimi tempi, si evincono chiare ed evidenti criticità idrogeologiche, alcune davvero pericolosissime, come quelle rilevate sul territorio comunale di Torrevecchia Teatina.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Lungo Parma: degrado ignorato, solo facciata politicaIl degrado del Lungo Parma, nel tratto compreso tra Ponte Dattaro e Largo Lago Balano, rappresenta una ferita aperta nella città che i cittadini... Ostetricia e Ginecologia, "gravi criticità nell'organico": la denunciaSi fa sempre più critica la situazione presso l’Ospedale di Nocera Inferiore, dove l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia si trova ad... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caos cantieri, in via della Costituente torna la protesta: Transenne e bidoni dei rifiuti davanti ai negozi; Sanità, CIMO Sicilia denuncia gravi criticità nella Pediatria dell’Ospedale di Licata; Maltempo, Sottanelli chiede la nomina di un commissario; Degrado, rischio incendi e allarme sanitario: situazione critica per Viale Isacco Newton e Via della Magliana. Gattile, gravi criticità nella gestioneLa Lega torna a occuparsi del Gattile di Cesena (oggetto di recenti discussioni) e anticipa una interrogazione. Il presidente del Gruppo di Forza Italia in Regione, Pietro Vignali, ha molte ragioni a ... ilrestodelcarlino.it Nuoro, frana sulla strada provinciale per l’OrtobeneLe prime ore di allerta nella città di Nuoro sono trascorse senza la segnalazione di gravi criticità. La situazione è costantemente monitorata dal comune che ha istituito il Coc e, al momento, non si ... unionesarda.it Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Frosinone, allarme carcere: il SAPPE denuncia gravi criticità. Chiesti interventi urgenti per sicurezza e condizioni di lavoro. #frosinone #carcere #cronaca #polizia - facebook.com facebook «Sosta disabili, criticità gravi»: Lodi civica “striglia” Caserini x.com