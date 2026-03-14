Il tratto del Lungo Parma tra Ponte Dattaro e Largo Lago Balano da due anni mostra un evidente degrado che i residenti segnalano senza che siano stati adottati interventi concreti. La situazione, ormai nota, riguarda un’area cittadina che continua a peggiorare senza risposte chiare o azioni risolutive da parte delle autorità competenti. La mancanza di interventi concreti alimenta il malcontento tra i cittadini coinvolti.

Il degrado del Lungo Parma, nel tratto compreso tra Ponte Dattaro e Largo Lago Balano, rappresenta una ferita aperta nella città che i cittadini denunciano da due anni senza soluzione definitiva. Nonostante la questione sia stata portata in Consiglio comunale nel febbraio 2025, l’associazione Noi del Montanara segnala che le azioni intraprese sono state solo simboliche e non hanno risolto il problema strutturale degli accampamenti. Rino Basile, presidente dell’associazione, evidenzia come gli interventi di facciata, come la rimozione dei tetti delle baraccopoli seguita da foto istituzionali, siano stati inefficaci poiché le strutture vengono semplicemente spostate di pochi metri invece di essere eliminate alla radice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lungo Parma: degrado ignorato, solo facciata politica

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