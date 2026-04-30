OpenAI ha stabilito che GPT-5.5 non può parlare di goblin, troll, procioni o piccioni. La decisione riguarda anche Codex CLI, che non può fare riferimenti a questi animali o creature per evitare errori di linguaggio durante le sessioni di programmazione. La restrizione sembra essere una misura per correggere alcuni bug e migliorare la chiarezza delle risposte generate dal modello.

? Cosa sapere OpenAI impone a GPT-5.5 il divieto di menzionare goblin, troll, procioni e piccioni.. La restrizione su Codex CLI serve a eliminare tic linguistici durante la programmazione.. Nuove restrizioni linguistiche per GPT-5.5: OpenAI ha introdotto direttive stringenti che vietano al modello di menzionare spontaneamente creature come goblin, troll o gremlin e animali quali procioni e piccioni. La decisione, emersa durante l’analisi del sistema Codex CLI, mira a correggere anomalie nel comportamento della macchina emerse nei test tecnici. L’aggiornamento del software non è frutto di una censura legata al folklore o di un’avversione verso il mondo di Dungeons & Dragons e gli uccelli comuni, ma risponde a necessità operative precise.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GPT-5.5: il bizzarro divieto su goblin e animali per correggere i bug

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