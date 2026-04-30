Governo scontro durissimo tra Giuli e Salvini | Meloni costretta a intervenire

Durante il Consiglio dei ministri tenutosi questo pomeriggio a Palazzo Chigi, si è verificato un acceso scontro tra due membri del governo. I toni sono stati duri e poco concilianti, costringendo la premier a intervenire per cercare di calmare la situazione. La discussione ha coinvolto direttamente i ministri, evidenziando tensioni aperte all’interno dell’esecutivo. La riunione si è conclusa con un confronto acceso tra le parti coinvolte.

Uno scontro acceso, dai toni tutt’altro che concilianti, ha segnato il Consiglio dei ministri riunito nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Al centro della discussione il decreto casa, che ha provocato un duro confronto interno alla maggioranza, mettendo in evidenza divisioni su un tema particolarmente delicato come quello dei permessi edilizi e del ruolo delle sovrintendenze. Secondo quanto emerso, il ministro della Cultura Alessandro Giuli avrebbe contestato con forza il provvedimento, arrivando a minacciare di non votarlo. Alla base della sua posizione, il timore che le nuove norme possano di fatto aggirare i controlli delle sovrintendenze, riducendo le garanzie nella tutela del patrimonio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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