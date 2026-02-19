Sea Watch scontro governo opposizione | Meloni attacca sentenze non gradite Salvini | Alcuni giudici contro l’Italia
Il governo e l’opposizione si affrontano sulla vicenda Sea Watch, dopo che il tribunale di Palermo ha deciso di condannare la Ong a pagare 76mila euro per il blocco illegittimo di giugno 2019. Giorgia Meloni critica le sentenze giudiziarie, accusandole di non piacere al suo esecutivo. Dall’altra parte, Matteo Salvini sostiene che alcuni giudici agiscono contro l’Italia. La polemica si accende tra accuse e difese, mentre il caso continua a dividere le forze politiche e alimenta il dibattito pubblico.
E’ scontro tra governo e opposizione sulla questione Sea Watch, dopo che il tribunale di Palermo ha stabilito il risarcimento di 76mila euro nei confronti della Ong per il blocco illegittimo subito il giugno del 2019. Giorgia Meloni ha “Le parole del Presidente Mattarella sono state di altissimo profilo. Un giusto richiamo al rispetto degli organi costituzionali e un invito a tutte le forze politiche ad abbassare i toni. Proprio per questo stupisce la reazione della presidente Meloni che ha fatto l’ennesimo attacco alla magistratura per delegittimarne l’operato di fronte a sentenze non gradite. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Meloni su Sea Watch attacca ancora i giudici: “Una sentenza assurda”Giorgia Meloni ha commentato con durezza la recente sentenza sulla Sea Watch, definendola “assurda”.
Meloni tuona con i giudici: "Sea Watch? Senza parole". Furia Salvini: decisione incredibileIl tribunale di Palermo ha deciso di risarcire con 76mila euro la Ong Sea Watch, causando l'indignazione di Meloni e Salvini.
Immigrazione, scontro tra governo e magistratura dopo la sentenza su Sea WatchNuova decisione giudiziaria sul tema dell’immigrazione e nuove tensioni tra politica e magistratura, in un clima già acceso dalla campagna referendaria e dal recente richiamo del presidente della Repu ... online-news.it
È nuovo scontro tra governo e magistratura per una sentenza del Teibunale di Palermo per il risarcimento alla Sea Watch
Nel giugno 2019, Carola Rackete forzò il blocco navale imposto dal governo italiano per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa: ecco la cifra con cui l'Italia dovrà risarcire la ong tedesca Sea Watch facebook
Il provvedimento di fermo della Sea Watch 5 è stato revocato. Lo ha deciso il tribunale di Catania. Il provvedimento era stato emesso dopo un'operazione di salvataggio di 18 persone. #ANSA x.com