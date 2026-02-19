Sea Watch scontro governo opposizione | Meloni attacca sentenze non gradite Salvini | Alcuni giudici contro l’Italia

Il governo e l’opposizione si affrontano sulla vicenda Sea Watch, dopo che il tribunale di Palermo ha deciso di condannare la Ong a pagare 76mila euro per il blocco illegittimo di giugno 2019. Giorgia Meloni critica le sentenze giudiziarie, accusandole di non piacere al suo esecutivo. Dall’altra parte, Matteo Salvini sostiene che alcuni giudici agiscono contro l’Italia. La polemica si accende tra accuse e difese, mentre il caso continua a dividere le forze politiche e alimenta il dibattito pubblico.

E’ scontro tra governo e opposizione sulla questione Sea Watch, dopo che il tribunale di Palermo ha stabilito il risarcimento di 76mila euro nei confronti della Ong per il blocco illegittimo subito il giugno del 2019. Giorgia Meloni ha “Le parole del Presidente Mattarella sono state di altissimo profilo. Un giusto richiamo al rispetto degli organi costituzionali e un invito a tutte le forze politiche ad abbassare i toni. Proprio per questo stupisce la reazione della presidente Meloni che ha fatto l’ennesimo attacco alla magistratura per delegittimarne l’operato di fronte a sentenze non gradite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

