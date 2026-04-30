Gottolengo | Spring Festival

Gottolengo si prepara a ospitare lo Spring Festival nel centro storico. La manifestazione si svolgerà durante tutta la giornata e coinvolgerà diversi settori come l’arte, lo sport e la musica. L’evento è pensato per coinvolgere la comunità locale, offrendo spazi dedicati a varie attività e spettacoli. La giornata mira a celebrare l’arrivo della primavera attraverso iniziative che uniscono diversi aspetti della cultura e del tempo libero.