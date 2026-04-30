Gottolengo | Spring Festival
Gottolengo si prepara a ospitare lo Spring Festival nel centro storico. La manifestazione si svolgerà durante tutta la giornata e coinvolgerà diversi settori come l’arte, lo sport e la musica. L’evento è pensato per coinvolgere la comunità locale, offrendo spazi dedicati a varie attività e spettacoli. La giornata mira a celebrare l’arrivo della primavera attraverso iniziative che uniscono diversi aspetti della cultura e del tempo libero.
Il centro storico di Gottolengo si prepara a sbocciare con l'energia dello Spring Festival. Una giornata interamente dedicata alla comunità, dove l’arte, lo sport e la musica si intrecciano per celebrare la stagione del rinnovamento.L'appuntamento è per domenica 3 maggio, una data che trasformerà.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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