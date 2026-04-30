A Gorizia, il progetto Melodie d'impresa prende il via il 2 maggio con concerti lirici. Le sartorie sociali del Friuli Venezia Giulia stanno realizzando costumi scenici utilizzando materiali di recupero. Questa iniziativa unisce musica e sartoria sociale, creando un ponte tra arte e impegno civile. I concerti rappresentano l'inizio di un percorso che coinvolge diverse realtà locali e mette in mostra il lavoro delle sartorie.

? Cosa sapere Il progetto Melodie d'impresa inizia a Gorizia il 2 maggio con concerti lirici.. Sartorie sociali del Friuli Venezia Giulia realizzano costumi scenici con materiali di recupero.. A partire dal 2 maggio, Gorizia ospiterà una serie di appuntamenti musicali dove le voci di giovani cantanti internazionali si intrecceranno con i tessuti creati dalle sartorie sociali del Friuli Venezia Giulia attraverso il progetto Melodie d’impresa.L’iniziativa, nata dalla volontà del GO! Borderless Opera Lab, mette in comunicazione l’eccellenza della lirica con il mondo dell’artigianato inclusivo, trasformando la formazione accademica in un motore di integrazione sociale e creativa per tutto il territorio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorizia: la lirica incontra il cucito sociale per nuovi costumi

Notizie correlate

A scuola di taglio e cucito. Il laboratorio sociale e gratuito che promuove l’inclusioneViareggio, 18 aprile 2026 – Sono zainetti, sono unisex, sono confezionati alla perfezione e nascono da un progetto di solidarietà sociale che...

Gorizia mette in vetrina il TeamGym: seconda prova Gold tra numeri importanti e nuovi verdettiLa seconda prova del Campionato Nazionale Gold di Teamgym ha animato il PalaBigot di Gorizia nel fine settimana del 28 e 29 marzo, confermando il...