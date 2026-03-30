L’Inter sta pianificando un intervento importante nel reparto di metà campo per la prossima estate. La società sta lavorando per portare in squadra Manu Koné, valutato circa 40 milioni di euro. La trattativa sembra avviata e rappresenta un investimento significativo in vista della stagione 2026. La scelta del centrocampista rientra nei piani di rafforzamento della rosa nerazzurra.

L’ Inter prepara il colpo di scena per l’estate 2026: Manu Koné è il prescelto per guidare la rivoluzione del centrocampo nerazzurro. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Svizzera, la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe rotto gli indugi per il mediano della Roma, individuato come il profilo ideale per inaugurare un nuovo ciclo tecnico. Il piano della Beneamata prevede un restyling profondo del reparto: con Henrikh Mkhitaryan ormai ai saluti a parametro zero, il club non esclude il sacrificio eccellente di uno tra Nicolò Barella e Hakan Çalhano?lu per finanziare l’operazione e garantire sostenibilità al bilancio targato Oaktree. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter, assalto a Koné: 40 milioni per la rivoluzione a centrocampo

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