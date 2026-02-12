Google ha lanciato un aggiornamento per il VPN integrato sui dispositivi Pixel. Ora gli utenti possono vedere subito lo stato della connessione direttamente sulla schermata principale, senza dover aprire l’app. Una novità semplice, ma che rende più comodo usare il VPN di Google, soprattutto per chi si collega spesso.

l’aggiornamento del vpn by google integrato sui dispositivi pixel presenta una novità utile: la visualizzazione immediata dello stato nella tile rapida. l’intervento, legato all’ultima versione del servizio, punta a offrire indicazioni chiare e di facile lettura senza operazioni aggiuntive. vpn by google: stato della quick settings sui pixel. l’aggiornamento riguarda la tile rapida associata al vpn by google, ora in grado di mostrare lo stato corrente anziché limitarsi a indicazioni generiche. in passato la tile 2×1 riportava lo stesso testo duplicato “vpn by google” e cambiava colore a seconda della connessione, ma non evidenziava la situazione reale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Vpn gratuito google pixel più comodità per gli utenti

Approfondimenti su Pixel Update

Un piccolo aggiornamento di Google Pixel VPN permette di vedere lo stato della connessione direttamente nel pannello rapido.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Realme P4 Pro 5G : Change These 20 Settings Right Now

Ultime notizie su Pixel Update

Argomenti discussi: Perché non dovresti utilizzare una VPN gratuita.

Pixel 7, arriva la rete VPN gratuita: come attivarla tramite Google OneGoogle punta tutto sui suoi nuovi smartphone top di gamma: dopo aver promesso dei miglioramenti per la fotocamera di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, infatti, Big G ha anche in programma di implementare una ... tech.everyeye.it

Addio Google One VPN, benvenuta Pixel VPNCome abbiamo anticipato un paio di mesi fa, Google sta per chiudere uno dei suoi servizi meno popolari ma anche meno pubblicizzati, la VPN di Google One. La notizia positiva è però che proprietari dei ... smartworld.it

Non sempre usare una VPN garantisce prezzi più bassi #cosedicomputer - facebook.com facebook