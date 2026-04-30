Goleade difese nulle zero strategia È spettacolo o rischiamo il circo?

La semifinale di Champions tra Psg e Bayern si è aperta con un primo tempo ricco di attacchi e gol, terminato con un punteggio complessivo di 5-4. Durante la partita, le difese sono risultate inesistenti e non sono state adottate strategie difensive evidenti. Il match è stato descritto come uno spettacolo di attacco, senza che si notassero schemi difensivi efficaci o pianificazioni tattiche elaborate.

Il primo atto della semifinale Champions Psg -Bayern (5-4) è stato uno show d’attacco definito «memorabile». Occhio però: l’estremismo offensivo, se diventa la regola, potrebbe farci annoiare. Proprio come il catenaccio. Immaginate un individuo condannato, per qualche beffa del destino, a ricordare ogni singolo dettaglio di tutto ciò che vive senza riuscire a separare gli eventi salienti da quelli marginali. Il pover’uomo condurrebbe un’esistenza folle, non distinguerebbe le cose, e si ritroverebbe, nel giro di qualche anno, steso in un letto e inebetito. Succede a Funes El memorioso, personaggio raccontato dal genio argentino di Jorge Luis Borges, uno che sta alla letteratura come Lionel Messi al pallone.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Goleade, difese nulle, zero strategia. È spettacolo o rischiamo il circo? Notizie correlate A Bari arriva lo spettacolo del Circo d’AcquaLo spettacolo itinerante approda nel capoluogo pugliese con un allestimento unico nel suo genere, pensato per coinvolgere e sorprendere un pubblico... Ad Arezzo «Il circo sull’acqua», con uno spettacolo tutto nuovo e sempre più magicoArezzo, 4 marzo 2026 – E’ arrivato ad Arezzo «Il circo sull’acqua», con uno spettacolo tutto nuovo e sempre più magico.