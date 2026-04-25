Campania | tra templi greci e caseifici il tour dei sapori DOP

In Campania si può scoprire un itinerario enogastronomico che attraversa Paestum, Caserta e l'Irpinia, valorizzando i prodotti lattiero-caseari DOP. Lungo il percorso si visitano templi greci e caseifici, offrendo un mix di storia e tradizione culinaria. L'attenzione è rivolta alla promozione di formaggi e latticini riconosciuti ufficialmente con il marchio DOP. Il tour si concentra sulle produzioni locali e sulle loro caratteristiche distintive.

? Cosa sapere Itinerario enogastronomico tra Paestum, Caserta e l'Irpinia valorizza i prodotti lattiero-caseari DOP.. Il turismo esperienziale integra i siti UNESCO con la filiera agricola locale.. Dalle coste del Cilento alle alture dell’Irpinia, un itinerario tra borghi e caseifici permette di scoprire la varietà dei prodotti lattiero-caseari campani, che spaziano dalla freschezza della mozzarella alla complessità degli stagionati. Seguire il richiamo dei profumi significa immergersi in un racconto dove il turismo enogastronomico si trasforma in un percorso di arricchimento culturale, capace di svelare le ricchezze nascoste in ogni fattoria o azienda agricola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: tra templi greci e caseifici, il tour dei sapori DOP Notizie correlate Piemonte in festa: il tour tra sagre e sapori di aprile 2026Il calendario gastronomico del Piemonte si anima con una fitta programmazione di eventi che coinvolgerà Torino e le varie province della regione... Sapori e arte: il tour di cene esclusive tra Modica, Ragusa e ComisoModica, Ragusa e Comiso si preparano a ospitare una serie di cene esclusive che intrecciano il patrimonio artistico locale con l’alta cucina,... Approfondimenti e contenuti Diabolik sbarca tra i templi per un colpo a PaestumDiabolik ed Eva Kant arrivano a Paestum. La coppia di ladri più famosa del mondo del fumetto, sbarca in Campania in un albo che segna una collaborazione tra Astorina e Lo Scarabocchiatore Edizioni. Un ... rainews.it Il candito tra i templi agrigentini di Casa BarbadoroA fianco del Tempio della Concordia, il luogo di culto eretto dai greci che abitavano Gela nel 440 a. C. considerato il meglio conservato dell’antichità insieme al Partenone di Atene tra quelli dorici ... ilsole24ore.com