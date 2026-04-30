La Global Sumud Flotilla è stata intercettata dalla marina israeliana a circa 670 miglia dalle proprie acque, nella zona Search and Rescue di responsabilità greca. Durante l'operazione, sono stati utilizzati droni e la Frontex ha monitorato dall'alto senza intervenire. Open Arms ha commentato che l'Unione Europea è consapevole di quanto avviene ma non ha preso provvedimenti.

La Global Sumud Flotilla “è stata intercettata dalla marina israeliana e perseguitata da droni a 670 miglia dalle loro acque territoriali, in zona Search and Rescue (Sar) di responsabilità greca, mentre Frontex osservava dall’alto. Questa è pirateria e avviene in una zona Sar europea, a sole 45 miglia dalla Grecia. Cosa fa l’Europa? “. E’ quanto denuncia Oscar Camps, fondatore di Open Arms, ong che partecipa alla missione. La ong ha rimarcato che le forze israeliane hanno intercettato, abbordato e sequestrato almeno 21 delle 57 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, a 1.100 chilometri da Gaza, in acque internazionali a circa 45 miglia nautiche a ovest dell’ isola greca di Kythira.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Global Sumud Flotilla, Open Arms: "L'Ue sa cosa accade e non interviene"

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