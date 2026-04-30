Prima della partenza della Global Sumud Flotilla verso Gaza, erano stati segnalati alcuni punti critici che avrebbero potuto ostacolare il passaggio degli aiuti umanitari. Durante le operazioni, le autorità israeliane hanno intercettato alcune delle navi coinvolte, fermandone alcune e arrestandone alcuni civili in acque internazionali. La situazione ha suscitato reazioni a livello internazionale, con alcuni commentatori che hanno accusato il silenzio di non essere di aiuto.

Prima ancora che la Global Sumud Flotilla partisse verso Gaza erano stati individuati alcuni punti critici che avrebbero potuto compromettere l’arrivo degli aiuti umanitari. Uno di questi riguardava proprio il coinvolgimento della marina israeliana ai danni delle imbarcazioni che, alla fine, si è concretizzata con largo anticipo. Nella giornata odierna, infatti, Israele ha «intercettato navi, disturbato le comunicazioni, compresi i canali di soccorso e rapito con la forza i civili». Nel comunicato di Global Sumud Flotilla si legge che il tutto non è avvenuto zone contese, bensì in acque internazionali. A oltre 960 chilometri da Gaza, «sotto gli occhi del mondo intero», Israele procede a rapire dei civili nel mezzo del Mediterraneo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Global Sumud Flotilla: Israele intercetta navi e rapisce civili in acque internazionali. «Il silenzio è complicità»

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