Una flottiglia chiamata Global Sumud Flotilla è stata bloccata nelle acque vicino a Creta. Le imbarcazioni sono state circondate da navi militari israeliane, che si trovano nel raggio di azione. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulla situazione o sui movimenti delle barche. Nessuna informazione ufficiale ha ancora comunicato eventuali sviluppi o azioni successive.

Nella tarda serata di mercoledì gli organizzatori della Global Sumud Flotilla hanno detto che alcune imbarcazioni militari che si sono auto-identificate come israeliane hanno intercettato alcune barche della nuova missione partita domenica 26 aprile verso la Striscia di Gaza. Le informazioni disponibili sono poche e confuse: l’operazione è in corso in acque internazionali vicino alla Grecia, ma non è chiaro esattamente cosa stia succedendo. Nei video pubblicati sui social molti attivisti a bordo della Flotilla dicono che le barche stanno venendo intercettate da Israele. Nei video si vedono luci di gommoni che si avvicinano alle barche della flotta.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Global Sumud Flotilla è stata bloccata vicino a Creta

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