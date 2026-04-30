Gli Usa svelano il drone navale Spectre | caccia ai sottomarini e attacchi senza equipaggio

Gli Stati Uniti hanno presentato il drone navale Spectre, progettato per individuare sottomarini e portare a termine attacchi senza equipaggio. La sua introduzione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle capacità militari marittime, dove le grandi potenze aggiornano e potenziano gli strumenti a disposizione. La nuova tecnologia rappresenta un passo avanti nella guerra navale, con strumenti più autonomi e meno rischiosi per le forze umane coinvolte.

La competizione strategica nei domini marittimi sta imponendo una ridefinizione degli strumenti operativi delle grandi potenze navali. Il controllo delle rotte oceaniche, la protezione delle infrastrutture sottomarine e il monitoraggio delle attività subacquee richiedono oggi capacità persistenti, difficilmente garantite dalle sole unità con equipaggio. In questo scenario si colloca lo sviluppo di Spectre, una piattaforma navale autonoma progettata da Saildrone, che integra sorveglianza avanzata, guerra antisommergibile e capacità di attacco in un unico sistema ad alta autonomia. Cosa sappiamo. Dall’analisi emerge che lo Spectre appartiene alla nuova generazione di sistemi navali senza equipaggio ed è caratterizzata da uno scafo lungo 52 metri con un dislocamento di circa 250 tonnellate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli Usa svelano il drone navale Spectre: caccia ai sottomarini e attacchi senza equipaggio Notizie correlate Il nuovo drone navale di Saildrone che punta ai programmi Musv. Ecco SpectreDalla collaborazione tra una start-up del settore fondata poco più di dieci anni fa e due grandi colossi dell’industria della difesa internazionale... Fincantieri costruirà un drone marino per cacciare i sottomarini: ecco SpectreFincantieri realizzerà negli Stati Uniti un drone acquatico per la lotta antisommergibile. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Datacenter in ritardo negli USA, i satelliti svelano la verità; Gli Usa svelano il drone navale Spectre: caccia ai sottomarini e attacchi senza equipaggio; Usa, piano per il nucleare lunare: reattori pronti tra 4 anni; Lettere inedite di Papa Francesco svelano rapporti con leader argentini. Gli Usa svelano il drone navale Spectre: caccia ai sottomarini e attacchi senza equipaggioWashington pensa ad un navale senza equipaggio da 52 metri, con propulsione ibrida e autonomia superiore a 5.500 km, progettato per guerra antisommergibile, sorveglianza e attacchi di precisione, inse ... ilgiornale.it L’Iran è secondo produttore mondiale dopo gli Usa, partner storico delle nostre aziende che vede aumentare la domanda. Il calo volumi ha fatto alzare le quotazioni del 15% - facebook.com facebook L’auto del Papa viaggerà per gli USA per porre l’attenzione sulle vittime di guerra e condividendo momenti di preghiera e riflessione. Dopo l' #udienzagenerale, il saluto a #LeoneXIV da parte della presidente Sagarino. #udienzagenerale Leggi l’articolo x.com