Una start-up nel settore tecnologico, fondata circa dieci anni fa, ha collaborato con due grandi aziende dell’industria della difesa internazionale per sviluppare un nuovo drone navale, chiamato Spectre. Questo veicolo senza equipaggio rappresenta una delle proposte più recenti nella competizione della Marina Statunitense per l’acquisizione di sistemi unmanned di superficie di medie dimensioni. La start-up e i partner lavorano insieme per portare avanti questa iniziativa.

Dalla collaborazione tra una start-up del settore fondata poco più di dieci anni fa e due grandi colossi dell’industria della difesa internazionale nasce il più recente concorrente alla corsa della Marina Statunitense per dotarsi di nuovi sistemi unmanned di superficie di medie dimensioni. Lunedì scorso, in occasione della Sea-Air-Space Exposition tenutasi nei pressi di Washington D.C., è stato presentato lo Spectre, un Unmanned Surface Vessels (Usv) sviluppato da Saildrone in collaborazione con la statunitense Lockheed Martin e l’italiana Fincantieri. Lungo 52 metri e capace di raggiungere una velocità di circa 56 kmh, lo Spectre è...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il nuovo drone navale di Saildrone che punta ai programmi Musv. Ecco Spectre

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