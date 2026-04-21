Fincantieri costruirà un drone marino per cacciare i sottomarini | ecco Spectre

Fincantieri ha annunciato la costruzione di un drone marino destinato alla lotta antisommergibile negli Stati Uniti. La società, nota per la cantieristica, si sta concentrando sempre più su tecnologie militari, e questa volta presenta Spectre, un'imbarcazione a pilotaggio remoto lunga 52 metri. Il drone può raggiungere una velocità di 30 nodi e sarà impiegato in operazioni di monitoraggio e difesa nel settore marittimo.

Fincantieri realizzerà negli Stati Uniti un drone acquatico per la lotta antisommergibile. Il colosso della cantieristica di Monfalcone vira sempre di più sulle tecnologie militari: questa volta con Spectre, una nuova imbarcazione a pilotaggio remoto lunga 52 metri, veloce fino a 30 nodi e con un.🔗 Leggi su Triesteprima.it SPIEGAZIONE ATTACCO UCRAINO a SOTTOMARINO RUSSO Notizie correlate Fincantieri costruirà nuova classe di droni marini militariFincantieri, attraverso la controllata statunitense Fincantieri Marine Group (FMG), realizzerà Spectre, una nuova classe di unità di superficie senza... Fincantieri costruirà nuova classe di droni marini militari in WisconsinFincantieri, attraverso la controllata statunitense Fincantieri Marine Group (FMG), realizzerà Spectre, una nuova classe di unità di superficie senza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il cantiere navale Fincantieri Marinette Marine costruirà i droni navali in alluminio; Fincantieri costruirà negli Usa il drone marino Spectre; Fincantieri costruirà nuova classe di droni marini militari; Fincantieri costruirà Spectre, il drone navale Saildrone da 52 metri. Fincantieri costruirà nuova classe di droni marini militari(ANSA) - TRIESTE, 20 APR - Fincantieri, attraverso la controllata statunitense Fincantieri Marine Group (FMG), realizzerà Spectre, una nuova ... notizie.tiscali.it Difesa, Fincantieri lancia Spectre: produrrà droni per la Marina UsaSi rafforza il ruolo di Fincantieri nel ricco mercato dell'underwater, anche sfruttando l'esperienza nelle soluzioni unmanned e nella produzione in serie di avanzate unità ... ilmessaggero.it Fincantieri costruirà navi da guerra ad alta velocità senza equipaggio - facebook.com facebook Fincantieri costruirà nuova classe di droni marini militari. Spectre, senza equipaggio, alta velocità, sviluppata da Saildrone, sarà costruita in Usa #ANSA x.com