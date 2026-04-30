gli stati uniti usano il soft power per alimentare il populismo in europa

Una funzionaria statunitense ha pubblicato un messaggio su X rivolto all’Europa, citando la Germania come esempio. Nel post, ha affermato che il paese ha pochi ebrei ma ha accolto grandi quantità di persone accusate di comportamenti violenti. La dichiarazione ha suscitato reazioni e ha portato all’attenzione sulla strategia di alcuni attori americani nel promuovere determinati discorsi nel continente europeo.

«La Germania ha pochi ebrei ma ha importato orde barbariche di stupratori». Con un messaggio pubblicato su X, Sarah Rogers, sottosegretaria di Stato alla diplomazia pubblica degli Stati Uniti, ha attirato l’attenzione europea. Fino a pochi anni fa il suo ruolo era associato alla promozione dell’immagine americana all’estero, con il linguaggio calibrato dei diplomatici. Oggi, nell’America di Donald Trump, quel ruolo si esprime con toni apertamente conflittuali. Quando ha scritto quel messaggio, Rogers stava solo seguendo le regole del gioco dell’amministrazione Trump, secondo uno schema ormai riconoscibile: voleva provocare e testare i limiti del discorso pubblico europeo.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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