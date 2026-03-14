Sarah Rogers, sottosegretaria del dipartimento di stato americano, è stata nominata recentemente. La sua nomina è stata annunciata dal dipartimento di stato, senza ulteriori dettagli sulle sue funzioni specifiche. La scelta avviene in un momento di particolare attenzione verso le politiche estere degli Stati Uniti nei confronti dell’Europa. La sua presenza si inserisce in un quadro di relazioni internazionali sempre più complesse.

La rete del tycoon con i partiti sovranisti dell’Ue si allarga ancora un pò. Al centro dell'operazione c'è la sottosegretaria del dipartimento di stato americano Sarah Rogers. L'obiettivo? formare una Internazionale trumpiana Trump scatena i trumpiani italiani. M5s e Lega: "Aprire al petrolio russo" Trump chiede a tutti, in privato o in pubblico: chi preferite, Rubio o Vance? Al G7 Trump tace sui tempi e Meloni frena sulla missione navale. Macron incassa ma non chiude Sarah Rogers, sottosegretaria del dipartimento di stato americano, è stata nominata dall’Amministrazione Trump come direttrice dell’Agency for Global Media, l’agenzia federale indipendente che si occupa di informazione e che è considerata uno dei pilastri del soft power americano, esercitato attraverso media come Voice of America e Radio Free Europe. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il soft power americano anti Europa

Articoli correlati

Giovanni Calvario a Come States? Netflix, narcisismo e soft-power americanoNella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi dialoga con Giovanni Calvario — uno dei protagonisti più discussi della serialità italiana...

Di Maio: “Per l’Europa la cooperazione con l’Africa è fondamentale, dobbiamo esportare il nostro soft power”Un intervento lungo e complesso, colmo di dati e di speranze nei confronti di un continente che oggi viene ancora considerato un semplice spettatore...

Perche a nessuno conviene un'Europa forte e unita

Contenuti e approfondimenti su Il soft power americano anti Europa

Temi più discussi: Il soft power americano anti Europa; IL BRAND MELONI ALLA PROVA DEL DIVORZIO TRA EUROPA E AMERICA; Un equilibrio da ricostruire | La nuova instabilità dell’ordine commerciale globale; THE AMERICAN WAY: dal 1492 ad oggi; l'egemonia americana e la parabola del potere europeo in un rapporto di amore e odio tra europei del vecchio e nuovo mondo.

Il soft power americano anti EuropaLa rete del tycoon con i partiti sovranisti dell’Ue si allarga ancora un pò. Al centro dell'operazione c'è la sottosegretaria del dipartimento di stato americano Sarah Rogers. L'obiettivo? formare una ... ilfoglio.it

L’America crollerà quando finirà il suo softpowerIn Europa, il vantaggio culturale non era automaticamente correlato alla potenza militare. In termini di potere politico, Francia e Gran Bretagna erano di gran lunga le principali potenze coloniali, ... repubblica.it

In Europa, come negli Stati Uniti, il cancro è la prima causa di morte degli animali da compagnia, in particolare del cane e del gatto. Nelle cliniche veterinarie, diagnosi come tumore mammario, linfoma, osteosarcoma, mastocitoma, melanoma, sono all’ordine - facebook.com facebook

#Pozzo: “L’obiettivo dell’ #Udinese è tornare in Europa. Un aiuto Non dico no” x.com