Luigi Di Maio ha ribadito l’importanza di rafforzare i legami tra Europa e Africa. Durante un suo intervento, ha sottolineato che la cooperazione tra i due continenti è fondamentale per il futuro. Secondo Di Maio, l’Italia e l’Europa devono lavorare per esportare il loro “soft power” e creare più opportunità sul continente africano. Lo stesso politico ha parlato di un continente che, troppo spesso, viene visto come un semplice spettatore degli eventi mondiali, e ha espresso la volontà di cambiare questa percezione.

Un intervento lungo e complesso, colmo di dati e di speranze nei confronti di un continente che oggi viene ancora considerato un semplice spettatore degli eventi mondiali. Quello di Luigi Di Maio alla terza edizione della PiConference organizzata da MED.E.A University, L’Istituto per il Mediterraneo, l’Europa e l’Africa è stato un discorso pieno di aspettative, che ha riconosciuto come i modelli attuali di espansione ed evoluzione non siano più sufficienti. L’Africa sembra sempre più il centro del mondo. Un Paese in via di sviluppo, che si trasforma di giorno in giorno in un territorio da tenere in considerazione per l’innovazione e la ricerca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Di Maio: “Per l’Europa la cooperazione con l’Africa è fondamentale, dobbiamo esportare il nostro soft power”

Approfondimenti su Di Maio Europe

Il ministro Rutelli ha spiegato che il soft power, ovvero il potere attraverso la cultura, l’immagine e le relazioni, è una risorsa concreta per i Paesi.

Giorgia Meloni ha rivolto un saluto alla Corea del Sud sottolineando l'importanza del soft power, in particolare tramite il fenomeno del k-pop.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Di Maio Europe

Argomenti discussi: Cosa fa Luigi Di Maio per meritarsi 15mila euro al mese (che diventeranno 22mila); Frank Di Maio, chi era il pm che fece condannare Fabrizio Corona e che lui cita nel caso Signorini; Mondo del volontariato in lutto per Mario di Maio; Dal no al fumo alla nutrizione ai caregiver: la lotta ai tumori si fa in squadra ma parte da noi.

Luigi Di Maio, lo stipendio e il ruolo Ue: cosa fa per guadagnare 15mila euro al mese (destinati a salire)Luigi Di Maio guadagna circa 15mila euro al mese come inviato Ue nel Golfo. In arrivo un possibile incarico Onu e un nuovo aumento di stipendio. notizie.it

Cosa fa Di Maio per meritarsi 15mila euro al mese (che diventeranno 22mila)L'ex ministro (degli Esteri, del lavoro e dello sviluppo economico) sta per portare a casa un ulteriore upgrade del proprio stipendio. La storia dell'enfant prodige della politica italiana, dall'inizi ... today.it

Este retrato de Nusch Éluard, realizado por Picasso em maio de 1941, é uma obra silenciosa e intensa, criada em um dos períodos mais sombrios da Europa: a França ocupada pelos nazistas. Nusch — artista, performer, musa surrealista e companheira do p facebook