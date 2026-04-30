Gli avvocati di Sempio al bivio | Convocato di nuovo senza gli atti dell' indagine

Gli avvocati di Sempio hanno annunciato di aver ricevuto nuovamente la convocazione senza che siano stati consegnati gli atti dell'indagine. Questa è la seconda volta dall'inizio dell'inchiesta che il loro assistito viene chiamato senza aver accesso ai documenti relativi alle indagini. La questione ha portato gli avvocati a valutare i prossimi passi per la difesa del loro cliente.

"Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva tenendo conto che per la seconda volta, dall'inizio dell'inchiesta, viene convocato Sempio, ma senza che gli atti delle indagini siano stati depositati". Lo afferma l'avvocata Angela Taccia che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio, indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi, oggi raggiunto da una nuova richiesta di interrogatorio fissata per il prossimo mercoledì 6 maggio. Già il 20 maggio del 2025 Sempio fu convocato dai pm titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco, ma per un cavillo procedurale nell'invito a comparire i suoi difensori preferirono non presentarsi.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gli avvocati di Sempio al bivio: "Convocato di nuovo senza gli atti dell'indagine" Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura. La difesa: «Valutiamo, ma è un altro interrogatorio senza gli atti»Andrea Sempio convocato dalla procura di Pavia il prossimo 6 maggio, tra una settimana. Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio in procuraIl delitto di Garlasco continua a essere una ferita aperta nella memoria collettiva del Paese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Garlasco, pm Pavia: Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi. Convocato il 6 maggio; Garlasco, Sempio convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio; L’avvocato di Sempio: Leggeremo gli atti e depositeremo 3 consulenze. Andrea? Cerchiamo di responsabilizzarlo; Sempio unico assassino di Chiara Poggi, le mosse della difesa: Atti d’indagine non depositati, così andiamo alla cieca. L’avvocato di Sempio: Leggeremo gli atti e depositeremo 3 consulenze. Andrea? Cerchiamo di responsabilizzarloL’avvocato di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, a Fanpage.it: Noi cerchiamo di prepararlo a convivere con questo patema, con questa spada di Damocle che è il processo ... fanpage.it Andrea Sempio convocato in procura per ultimo interrogatorio: Ha ucciso da solo Chiara PoggiIl 6 maggio l’uomo, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, dovrà presentarsi ai pm pavesi. La contestazione sarà nuova: omicidio volontario ma senza il ... milano.repubblica.it Indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato in procura per il prossimo 6 maggio. L’avvocata Taccia: “Stiamo valutando i passi da fare ma gli atti dell’indagine non ci sono” - facebook.com facebook