LIVE Italia-USA 0-5 Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | americane dominanti che ora se ne vanno

Da oasport.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha subito un pesante 0-5 contro gli Stati Uniti nel match di hockey su ghiaccio femminile ai Giochi Olimpici, a causa di una differenza evidente di livello tra le due squadre. Le americane hanno preso il controllo fin dai primi minuti, segnando tre gol nel primo tempo e dominando il gioco. Alle 4:50 del secondo tempo, le azzurre cercano di resistere e di riorganizzare le forze durante una lunga pausa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04:50 al riposo. Italia in lunga apnea che cerca di arrivare al riposo, magari per riorganizzare le idee. 08:31 Segnano anche in inferiorità le straordinarie statunitensi. Italia-USA 5-0: lestissima Curl a risolvere in qualche modo una mischia scatenatasi davanti all’area di Durante. 09:41 Penalità contro gli Stati Uniti: Guilday va in panca puniti per 2 minuti. 10.00 Si scollina la metà del secondo periodo. 12:20 Ora le azzurre sembrano aver finito le energie. Piovono le occasioni per le statunitensi. 14:43 Adesso dilagano le americane. Italia-USA 0-4: zampata di Edwards che materializza il poker. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-USA 0-0, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: americane che premono, si difendono bene le azzurre

LIVE Italia-USA 0-2, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: arriva il raddoppio delle americane che provano a prendere il largo

