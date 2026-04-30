Oggi a Via Arenula si sono incontrati il ministro della giustizia e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati e del Consiglio Nazionale Forense. L’obiettivo dell’incontro è di prevenire una possibile paralisi dei tribunali e di evitare il rinvio della riforma dei giudici per le indagini preliminari. La discussione segue le recenti tensioni legate al referendum e le polemiche sui processi giudiziari.

?? Cosa sapere Nordio e i vertici di ANM e CNF si sono incontrati oggi a Via Arenula. Il dialogo mira a evitare la paralisi dei tribunali e il rinvio della riforma Gip. A Via Arenula, il vertice tra Carlo Nordio e le delegazioni di magistratura e avvocatura si è concluso oggi con un segnale di distensione dopo la tempesta causata dal referendum sulla giustizia. L'incontro di due ore nel palazzo del Ministero ha l'Associazione nazionale magistrati e il Consiglio nazionale forense confrontarsi dire .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giustizia, Nordio e magistrati: tregua dopo la tempesta referendaria

Referendum Giustizia, Nordio: Magistrati hanno chiuso la porta per paura di perdere potere

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