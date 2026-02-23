Referendum Giustizia | in mezz’ora Nordio prima fa autocritica sui toni della polemica poi attacca a testa bassa i magistrati

Il ministro Nordio ha causato polemiche dopo aver aperto la discussione sulla riforma della giustizia, ammettendo di aver alimentato tensioni nel dibattito pubblico. In soli trenta minuti, il ministro ha prima riconosciuto i propri errori, poi ha rivolto dure critiche ai magistrati, sostenendo che ostacolano le riforme. Durante il suo intervento, ha insistito sull’urgenza di cambiare le procedure giudiziarie per migliorare il sistema. La discussione continua a dividere gli esponenti politici.

Ammettere di aver contribuito ad alzare i toni della polemica politica e poi ripartire ad attaccare a testa bassa i magistrati. Su un palco. In meno di trenta minuti. È l'incredibile performance offerta ieri dal Guardasigilli Carlo Nordio, durante il suo intervento al Forum Ansa. L'autocritica di Nordio Discutendo sul prossimo referendum e sull'accesissima campagna elettorale che sta vivendo l'Italia, il ministro ha esordito con una sorta di autocritica (anche sulla scorta dei messaggi tutt'altro che velati arrivati dal Quirinale e delle accuse piovutegli addosso dalla sua stessa maggioranza): " Abbiamo tutti esagerato nei toni.

Referendum, Nordio: "Toni antipatici, soprattutto dai magistrati. Sono arcisicuro che vinceremo"Carlo Nordio ha criticato i toni forti di alcuni sostenitori del referendum, soprattutto tra i magistrati.

Referendum, l’affondo di Mantovano: «I toni più estremi arrivano dai magistrati, è sconcertante». Poi l’attacco a GratteriL’ex parlamentare Mantovano denuncia che i toni più aggressivi nel dibattito referendario provengono dai magistrati, definendolo “sconcertante”.

Referendum Giustizia, Gratteri distrugge Nordio e spiega le ragioni della rimonta.

