Eletto Giuseppe Tango chi è il nuovo presidente dell’Anm

Giuseppe Tango è stato eletto presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Ha 43 anni, lavora come giudice del lavoro a Palermo ed è membro della corrente Magistratura Indipendente. Le elezioni per il rinnovo del comitato direttivo si sono svolte a gennaio 2025, e lui è risultato il candidato più votato.

Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm. Giudice del lavoro a Palermo e membro della corrente Magistratura Indipendente, il 43enne è stato il candidato più votato alle elezioni di gennaio 2025 per il rinnovo del comitato direttivo dell'Associazione. Subentra a Cesare Parodi, che ha lasciato l’incarico "per gravi ragioni familiari" ma che resterà nel Cdc. Chi è Giuseppe Tango. Indicato dallo stesso Parodi a nome del gruppo di Magistratura Indipendente, Tango è stato eletto con 31 voti e un astenuto. In precedenza aveva fatto parte della Giunta esecutiva centrale guidata da Parodi, nel suo percorso associativo figura anche l’incarico di presidente della Giunta sezionale dell’Anm di Palermo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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