Adunata Alpini infuria la polemica per le chiusure La giunta | Coc attivo come nelle emergenze

La 97esima Adunata Nazionale degli Alpini si terrà a Genova dall’8 al 10 maggio, ma le decisioni sulle chiusure e sui provvedimenti di sicurezza hanno scatenato diverse reazioni. La giunta comunale ha spiegato che le misure adottate sono state considerate come un intervento attivo, paragonabile a quelli messi in atto durante le emergenze. La discussione pubblica si concentra sulle restrizioni previste per l’evento e sulle modalità di gestione.

Non si placa la polemica relativa ai provvedimenti per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall'8 al 10 maggio.Chiusure scuole e stop a due mercati: scattano le protesteLe circa 400mila presenze attese in città hanno spinto la giunta comunale a varare una serie di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Adunata Alpini, infuria la polemica per le chiusure. La giunta: "Tre giorni di Coc come nelle emergenze"Non si placa la polemica relativa ai provvedimenti per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall'8 al 10 maggio. Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida: programma, mappa, blocco traffico e chiusureGenova si prepara alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, tre giorni di festa, memoria e solidarietà e un ritorno a distanza di 25 anni... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Adunata Alpini, infuria la polemica per le chiusure. La giunta: Tre giorni di Coc come nelle emergenze. Presentata a Genova la 97ª Adunata degli AlpiniQuesta mattina, a Palazzo San Giorgio, è stato presentato il calendario ufficiale della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio 2026. A venticinque anni dall’ulti ... ladigetto.it Biella e l'Adunata: l'impegno degli alpini della Taurinensei Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno ... lastampa.it