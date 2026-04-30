Nella giornata dedicata a Giulio Regeni, si è tenuta presso l’università Bicocca una proiezione del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, realizzato da Fandango e Ganesh Produzioni sotto la regia di Simone Manetti. Dopo la visione del film, si è svolto un dibattito con l’obiettivo di ricordare la figura di Regeni e approfondire le circostanze del suo rapimento e decesso.

Prima, la proiezione del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni per la regia di Simone Manetti. Poi, un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. È l’evento che l’Università di Milano-Bicocca propone alla comunità accademica e alla cittadinanza mercoledì 6 maggio, nell’Auditorium Guido Martinotti (Edificio U12, Milano, via Vizzola 5), per ricordare il giovane ricercatore scomparso dieci anni fa in Egitto. Il doppio evento rientra nell’ambito di “Le Università per Giulio Regeni”, l’iniziativa promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo per ricordare ancora una volta Giulio Regeni: 76 università, 15mila persone coinvolte per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giulio Regeni, alla Bicocca documentario e dibattito per ricordarlo

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